قيادات وزارة الحج تروي ذكرياتها مع موسم الحج.. التفاني يصنع النجاحات

وقال "البسامي": يجب أن نعمل على مبدأ الوقاية لأنك تتعامل في سنة من السنوات مع 180 جنسية، فعلم إدارة الوقت جزء من مكونات النجاح، وأعتقد أننا نستطيع أن نصنع المستحيل، فقبل قليل كنت في اجتماع مع وزير الحج ونخطط للحج القادم، ونحن كعسكر هذه خصائصنا نتوجس، لكن في كل مرحلة أعيش خمس أو عشر دقائق مرحلة الإنجاز ثم نبدأ في مرحلة التخطيط التالية يعني قيادة فيها لذة فسعادة الناس أنت جزء منها، في الحج بالذات هناك مواقف سعيدة جداً عندما نرى سعادة الحجاج بأداء هذا الركن.