تنبيه أحمر لمكة المكرّمة من أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق "مكة المكرّمة وعسير والشرقية".
تفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرّمة لأمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وبرد وسيول وارتفاع للأمواج وصواعق رعدية، تشمل العاصمة المقدّسة ومحافظة الكامل والشعيبة والليث والقنفذة والعرضيات حتى الساعة 11م.
من ناحية أخرى، نبّه "الأرصاد" منطقة عسير لأمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وبرد وسيول وارتفاع للأمواج وصواعق رعدية، تشمل: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب من الساعة 12:20 إلى الساعة 23:00، كما صدر تنبيه مماثل يتعلق بالبرك والقحمة يمتد من الساعة 13:00 إلى الساعة 23:00.
وبخصوص المنطقة الشرقية، فقد أصدر المركز تنبيهاً يتوقع فيه هطول أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على "العديد" من الساعة 12:00 إلى الساعة 22:00.