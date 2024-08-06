تنبيه أحمر لمكة المكرّمة من أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة

من ناحية أخرى، نبّه "الأرصاد" منطقة عسير لأمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وبرد وسيول وارتفاع للأمواج وصواعق رعدية، تشمل: الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب من الساعة 12:20 إلى الساعة 23:00، كما صدر تنبيه مماثل يتعلق بالبرك والقحمة يمتد من الساعة 13:00 إلى الساعة 23:00.