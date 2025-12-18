مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي

أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض مجموعة من الفعاليات الثقافية احتفاء باللغة العربية في يومها العالمي الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، حيث أقامت لقاء ثقافيا مساء الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري بعنوان: ( مستقبل اللغة العربية في الفضاءات المعرفية : صناعة الابتكار اللغوي ) وذلك بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ، شارك في اللقاء كل من: د. علي بن محمد العمري ود. نورة بنت إبراهيم الخلف، ود. رائدة بنت حسن المالكي ، وأدارها م. طارق بامسق ، وقد ناقش المشاركون : السياسات اللغوية الحديثة التي تعزز مكانة اللغة العربية ، والتعليم اللغوي بين الابتكار والتحول الرقمي، ودور المجامع اللغوية في تطوير لغة تتفاعل مع العصر، والعربية في الفضاء الرقمي.

وفي مساء الخميس 18 ديسمبر 2025م وهو الموافق لليوم العالمي للغة العربية يفتتح معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة معرض : ( نبض الحروف) الذي تقيمه المكتبة بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ( جسفت) بحضور ضيوف الشرف : الخطاط ناصر الميمون، والخطاط محمد العجلان، والفنان التشكيلي ناصر الموسى ، ويضم المعرض مجموعة من اللوحات التي تبرز جماليات الخط العربي وأنواعه، وأشكاله الفنية المتعددة ، كما يضم مجموعة من اللوحات الحروفية التشكيلية التي حولت الحروف العربية إلى أيقونات متعددة الدلالات رسمت بإتقان وجمال بارز ، ويستمر المعرض حتى مساء السبت 20 ديسمبر الجاري.

واحتفاءً بلغة الضاد التي تجمعنا على الجمال والهوية والانتماء احتفل قطاع الطفولة بالمكتبة باليوم العالمي للغة العربية حيث يقدم نادي كتاب الطفل إهداءً خاصًّا لمشتركيه بمناسبة هذا اليوم وذلك خلال الفترة ما بين 16-25 ديسمبر 2025 وقد تمثل هذا الإهداء في تقديم باقات متنوعة ومخفضة لمختلف الأعمار ما بين 2-15 عاما ، هي باقات: الاكتشاف، والخيال، والريادة، والابتكار وذلك من أجل تعزيز العلاقة بين الطفل والكتاب والتقريب بينهما، وإيصال الكتاب المناسب والمشوق إلى يد الطفل ، وذلك عبر الرابط:http://bookclub.kapl.org.sa كما تستضيف حافلات مصادر التعلم المتنقلة مساء الخميس 18 ديسمبر ما بين 5-7م أطفال جمعية (إنسان) بحديقة الواحة بالرياض.