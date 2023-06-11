"السديس" يوجّه بإطلاق "مبادرة حفاوة واحتفاء" للترحيب بضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين

وقال السديس، إن هذه المبادرة تأتي في إطار تعظيم حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام لخدمة الحاج والزائر، وهي وسام فخر لنا في عامها الحادي عشر تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".