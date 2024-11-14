"التحكيم الرياضي" يُنهي إجراءات غرفة التحكيم الخاصة بدورة الألعاب السعودية 24

أصدر مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، قرارًا بالموافقة على إنهاء إجراءات غرفة التحكيم الخاصة بدورة الألعاب السعودية (2024م).
وكان المركز قد وافق على إنشاء غرفة التحكيم في نسختها الثانية في وقت سابق، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية للنظر في طلبات التحكيم الاستئنافي المقدمة على القرارات الصادرة من الاتحادات واللجان المعنية المشاركة في الدورة.
وتُعَد دورة الألعاب السعودية التي أقيمت نسختها الثالثة خلال الفترة (3 إلى 17) أكتوبر 2024م بمشاركة أكثر من 9000 لاعب ولاعبة في 52 رياضة فردية وجماعية، أكبرَ حدث رياضي وطني في المملكة العربية السعودية والتي تقام سنويًّا بغرض تحقيق عدد من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع جودة الحياة وصناعة جيل رياضي سعودي ناشئ قادر على تمثيل المملكة في المحافل الرياضية الدولية.