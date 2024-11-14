"التحكيم الرياضي" يُنهي إجراءات غرفة التحكيم الخاصة بدورة الألعاب السعودية 24

وكان المركز قد وافق على إنشاء غرفة التحكيم في نسختها الثانية في وقت سابق، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية للنظر في طلبات التحكيم الاستئنافي المقدمة على القرارات الصادرة من الاتحادات واللجان المعنية المشاركة في الدورة.