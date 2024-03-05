"السواحة" يتجوّل داخل جناح "الداخلية" في مؤتمر "ليب 2024"

زار وزيرُ الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، جناحَ وزارة الداخلية المشارك في النسخة الـ"3" من مؤتمر "ليب 2024"، لاستعراض أبرز التقنيات والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، وذلك خلال الفترة 4 - 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.
وتجول "السواحة" في جناح وزارة الداخلية الذي يستعرض للزوار مستقبل التحول الرقمي بالوزارة لتعزيز الأمن وإدارة الحشود وسلامة الإنسان والبيئة، وتنظيم الفعاليات والأحداث العالمية، واستشراف الحلول الرقمية في المجالين الأمني والخدمي للمواطنين والمقيمين والزوار؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم "ليب 2024"، الذي يمثّل محورًا مهمًّا في عملية التحول الرقمي محليًّا وعالميًّا، بمشاركة أكثر من "450" شركة، و"180" دولة، و"902" جهة.