"السواحة" يتجوّل داخل جناح "الداخلية" في مؤتمر "ليب 2024"

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم "ليب 2024"، الذي يمثّل محورًا مهمًّا في عملية التحول الرقمي محليًّا وعالميًّا، بمشاركة أكثر من "450" شركة، و"180" دولة، و"902" جهة.