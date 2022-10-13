برعاية "سعود بن نايف".. انطلاق مبادرة "الشرقية تُبدع"

وتستهدف المبادرة هذا العام استقطاب أكثر من 250 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ سعيًا إلى تفعيل الجانب الإبداعي لدى أفراد المجتمع وخلق بيئة محفزة، مكتشفة ومطورة للمواهب، وداعمة للابتكار عبر مبادرات وأفكار ومواد إبداعية مختلفة من خلال ثلاثة مسارات؛ وهي: الإنتاج، والتعليم، والبرامج ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وإنستجرام) من خلال الوسم #الشرقية_تبدع خلال 14 يومًا حافلة بالإبداع، حيث تسعى المبادرة إلى دعم الطاقات الشبابية الهائلة واستثمارها وتوفير الفرص لها، ومد جسور التواصل مع أصحاب المواهب الإبداعية وذوي الأفكار المبتكرة من خلال مجالات إبداعية؛ هي: الاقتصاد الإبداعي، والأزياء، والحرف، والعمارة، وتصميم الطعام، والتواصل، وتصميم المنتجات، وصناعة المحتوى، والأنشطة التفاعلية. كما تسعى المبادرة إلى تكوين شبكة علاقات وتعاونات وشراكات مستقبلية تسهم في مجملها في تعزيز وتطوير المنطقة الشرقية، وإخراج الإبداع الكامن في أفرادها من خلال المشاركة في هذه المجالات الإبداعية بطرق مختلفة بناءً على طبيعة عملهم، حيث سيشارك أفراد وأصحاب الأعمال في صياغة هذه الأفكار التي لا تتقيد بالمألوف.