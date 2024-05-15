"سباهي" يطلق برنامج الزيارات الخاص بتقييم معايير متلازمة الشرايين التاجية الحادة

أطلق المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" برنامج الزيارات الخاص بتقييم معايير تقديم العناية لمتلازمة الشرايين التاجية الحادة، التي تستهدف عددًا من مراكز معالجة أمراض وجراحة القلب في كافة مناطق المملكة.
وبدأت الزيارات التقييمية في شهر مايو الجاري؛ حيث يزور متخصصون بتقييم معايير مقسمة على ثلاثة أبواب؛ حيث يركز الباب الأول على المتطلبات الإدارية للخدمة، والتي تشمل توفر القوى العاملة ذات الكفاءة المناسبة للتعامل مع الحالات والامتيازات الممنوحة للأطباء العاملين في التخصص المحدد، بالإضافة إلى معيار يُعنى بالمشاركة المجتمعية في تحسين ثقافة المجتمع بهذه المتلازمة؛ لتستهدف المعايير نموذج الرعاية المرتكز على مفهوم الصحة الرقمية وحوكمة الأبحاث الطبية ذات العلاقة.
وتتناول معايير الباب الثاني البنية التحتية للمركز الذي يقدم الخدمة بما يضمن رعاية موثوقة وآمنة في الوقت المناسب؛ فضلًا عن أهمية وجود خدمات طوارئ مجهزة بشكل جيد وفعال في التعامل مع الحالات من قِبَل فريق ماهر ومدرب متبعًا أحدث التدابير والأدلة الطبية العالمية المبنية على البراهين، وتغطي المعايير استقصاء ما يثبت تطبيق المستشفى خطط العلاج في أقسام التنويم، والعناية المركزة، والمختبر، وقسم التأهيل الطبي، كما تقيس المعايير أنشطة المستشفيات في تتبع أسباب الوفيات والمضاعفات التي تحدث جراء ذلك، ووجود نظام إحالة إذا استدعت الحاجة.
ويركز الباب الثالث على مختبر قسطرة القلب من حيث التجهيز وطريقة عمل فريق الإجراءات التداخلية؛ بدءًا من تحضير المريض وتقييمه قبل التخدير وإلى وقت إجراء القسطرة التدخلية، وكيفية مراقبة المريض بعد الإجراء مما يضمن رعاية آمنة بمشيئة الله.