"سباهي" يطلق برنامج الزيارات الخاص بتقييم معايير متلازمة الشرايين التاجية الحادة

وتتناول معايير الباب الثاني البنية التحتية للمركز الذي يقدم الخدمة بما يضمن رعاية موثوقة وآمنة في الوقت المناسب؛ فضلًا عن أهمية وجود خدمات طوارئ مجهزة بشكل جيد وفعال في التعامل مع الحالات من قِبَل فريق ماهر ومدرب متبعًا أحدث التدابير والأدلة الطبية العالمية المبنية على البراهين، وتغطي المعايير استقصاء ما يثبت تطبيق المستشفى خطط العلاج في أقسام التنويم، والعناية المركزة، والمختبر، وقسم التأهيل الطبي، كما تقيس المعايير أنشطة المستشفيات في تتبع أسباب الوفيات والمضاعفات التي تحدث جراء ذلك، ووجود نظام إحالة إذا استدعت الحاجة.