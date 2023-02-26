مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ ستينيًّا من تَصَلب الشرايين بزراعة منظم بلا أسلاك

تَمَكّن فريق طبي متخصص في أمراض القلب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنهاء معاناة "ستيني" مع تناقص حاد في نبضات القلب، بعد أن نجح في زراعة منظم من نوع جديد يعمل بلا "أسلاك"، عقب تعذر زراعة منظم تقليدي بسبب الأضرار والتلف الذي أصاب الأوعية الدموية من توصيلات الغسيل الكلوي الذي يداوم عليه المريض منذ زمن طويل.
وقال د.وليد البوعلي المدير الطبي: إن المريض أُحضر إلى المستشفى بعد معاناته من عدة أعراض حادة، أهمها ضعف القلب، والشعور بألم وثقل في الصدر، وضيق في التنفس، بالإضافة إلى أنه مصاب بالفشل الكلوي ويواظب على الغسيل 3 مرات في الأسبوع، وفور وصوله خضع لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، كتخطيط القلب، واختبار الجهد، والتصوير المقطعي المحوسب، وأظهرت النتائج وجود تصلب حاد في الشرايين التاجية، وتَبين أن الأعراض التي داهمت المريض نتجت عن عدم حصول القلب على الكمية الكافية من الدم المشبع بالأكسجين.
وأضاف أن الفريق الطبي بعد دراسة الحالة خلُص إلى أن المريض بحاجة إلى زراعة منظم ضربات القلب؛ لكنه واجه عقبة كبيرة تمثلت في أن الأوعية الدموية في الأطراف العلوية كانت متضررة ومصابة بالكثير من التلف، بسبب توصيلات أنابيب الغسيل الكلوي التي خضع لها المريض لفترة طويلة؛ حيث تعذر الدخول لزراعة المنظم عبرها تمامًا، فلجأ الفريق الطبي إلى استخدام تقنية جديدة عبارة عن منظم بلا أسلاك، وقد تمت زراعته في الأذين الأيمن بالدخول عبر الفخذ، وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح؛ حيث استعاد المريض الذي خضع أيضًا لعملية توسيع وإصلاح الشريان التاجي، معدل ضربات القلب الطبيعي، وتحسنت حالته الصحية بصورة مضطردة، وغادر المستشفى لاحقًا.