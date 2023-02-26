مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُنقذ ستينيًّا من تَصَلب الشرايين بزراعة منظم بلا أسلاك

وقال د.وليد البوعلي المدير الطبي: إن المريض أُحضر إلى المستشفى بعد معاناته من عدة أعراض حادة، أهمها ضعف القلب، والشعور بألم وثقل في الصدر، وضيق في التنفس، بالإضافة إلى أنه مصاب بالفشل الكلوي ويواظب على الغسيل 3 مرات في الأسبوع، وفور وصوله خضع لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، كتخطيط القلب، واختبار الجهد، والتصوير المقطعي المحوسب، وأظهرت النتائج وجود تصلب حاد في الشرايين التاجية، وتَبين أن الأعراض التي داهمت المريض نتجت عن عدم حصول القلب على الكمية الكافية من الدم المشبع بالأكسجين.