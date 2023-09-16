تشمل 4 مزايا.. "هاوي" تُفعِّل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد السعودي للسهام

بعد توقيع الطرفين عليها، فعّلت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"؛ إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد السعودي للسهام؛ التي تُتيح الحصول على مساحات لأندية الهواة، والتعاون في الحملات التسويقية، وإقامة مسابقات وبطولات للهواة، والتعاون في زيادة عدد أندية الهواة.
وتجاوب إنشاء "هاوي" في أكتوبر 2022 مع حاجة الآلاف من الهواة في كل مناطق ومدن المملكة إلى إيجاد مظلة ترعاهم، وتسمح لهم بتأسيس أندية هواياتهم المفضلة، ولم يكتف "هاوي" بتحقيق احتياجات الهواة في إيجاد إطار تنظيمي لهواياتهم، بل قدَّم لهم العديد من الخدمات المهمة، التي تضم حجز مرافق لإقامة الأنشطة والفعاليات، وتصريح لإقامة الفعاليات لأنشطة الهواة والهوايات وإصدار التذاكر لها، ورفع طلبات التمويل لأندية الهواة وحجز الحاضنات ومساحات العمل المشتركة، ورفع طلبات الدعم التشغيلي والمالي المتنوعة حسب طبيعة نشاط النادي، ونتيجة للإقبال الكبير من الهواة على تأسيس أنديتهم على "هاوي" فقد بلغ عددها حتى الآن أكثر من 550 نادياً.
وبموجب الاتفاقية الموقعة مع "هاوي"، وبعد تفعيلها، أصبح من المتاح لكل الأندية، الاستفادة من كل الخدمات السابقة.
ويُشكِّل تأسيس الاتحاد السعودي للسهام امتداداً تاريخياً لممارسة لعبة السهام والشغف بها بين أجيال العرب، فعلى مدار القرون الماضية كانت لعبة السهام جزءًا من التراث العربي العريق، وانطلاقاً من هذه الجذور يلعب الاتحاد دوراً مهماً في نشر رياضة السهام على مستوى العالم، والإسهام في صناعة مشهد رياضي يعكس عراقة الماضي ويبني حداثة المستقبل.
وتُعدّ هواية السهام قاسماً مشتركاً بين "هاوي" والاتحاد، وستحقق اتفاقية الشراكة الأهداف المشتركة للطرفين في تعزيز انتشار هواية السهام.