تشمل 4 مزايا.. "هاوي" تُفعِّل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد السعودي للسهام

وتجاوب إنشاء "هاوي" في أكتوبر 2022 مع حاجة الآلاف من الهواة في كل مناطق ومدن المملكة إلى إيجاد مظلة ترعاهم، وتسمح لهم بتأسيس أندية هواياتهم المفضلة، ولم يكتف "هاوي" بتحقيق احتياجات الهواة في إيجاد إطار تنظيمي لهواياتهم، بل قدَّم لهم العديد من الخدمات المهمة، التي تضم حجز مرافق لإقامة الأنشطة والفعاليات، وتصريح لإقامة الفعاليات لأنشطة الهواة والهوايات وإصدار التذاكر لها، ورفع طلبات التمويل لأندية الهواة وحجز الحاضنات ومساحات العمل المشتركة، ورفع طلبات الدعم التشغيلي والمالي المتنوعة حسب طبيعة نشاط النادي، ونتيجة للإقبال الكبير من الهواة على تأسيس أنديتهم على "هاوي" فقد بلغ عددها حتى الآن أكثر من 550 نادياً.