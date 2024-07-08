محليات

إحباط تهريب 120 كجم "قات" بعسير بعد الإطاحة بـ 6 مخالفين

استكمال الإجراءات النظامية وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
إحباط تهريب 120 كجم "قات" بعسير بعد الإطاحة بـ 6 مخالفين

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الدوريات البرية لحرس الحدود
منطقة عسير

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