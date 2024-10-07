معرض الصقور 2024 يقدم لزواره أحدث الإصدارات المتطورة من الأسلحة

يوفر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي تستمر فعالياته حتى 12 أكتوبر الجاري بمقر نادي الصقور السعودي بملهم (شمال مدينة الرياض)، أسلحة متطورة بأعيرة مختلفة تلبي رغبات هواة اقتناء بندقيات الصيد والأسلحة النارية. كما خصص المعرض أجنحة لعرض الإكسسوارات الخاصة بالأسلحة، مما يتيح لمقتنيها إمكانية إضافة التعديلات على أسلحتهم القابلة لذلك.
وعرضت شركات الأسلحة السعودية، التي تمثل أكثر من 55 علامة تجارية عالمية، بنادق صيد روسية مطورة بمواصفات متميزة نالت إعجاب محبي الصيد والرحلات البرية. وقد تميزت هذه البنادق بخفة الوزن مقارنة بالإصدارات السابقة، مع تحسينات في القدرة الاستيعابية لمخازن الذخيرة، إضافة إلى تزويدها بنياشين ليلية دقيقة.
كما قدمت إحدى كبريات الشركات الأمريكية لصناعة الأسلحة أحدث إصداراتها لعام 2024، التي امتازت بخفة الوزن وصلابة السبطانة، بالإضافة إلى مستوى عالٍ من الأمان الذي تشتهر به شركة "سمث". وعرضت أيضًا الإصدارات المتطورة من العام السابق لنفس العلامة.
إلى جانب ذلك، أوجدت الشركات المتخصصة في توريد وبيع إكسسوارات الأسلحة الهوائية والنارية أجنحتها في المعرض، حيث قدمت أطباقًا مخصصة للتدريب على الرماية، وأهدافًا للرمي، وأجهزة لمحاكاة الرماية، بالإضافة إلى خرّازات بأعيرة تناسب جميع الأسلحة المتاحة بالمعرض. كما وفرت الأجنحة مناظير تُركب على البنادق والمسدسات، بالإضافة إلى النقط الحمراء ومخازن الأسلحة الإضافية.
ويتضمن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي يستقبل زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى الساعة 11 مساءً، فعاليات متنوعة تثري تجربة الزوار في عالم الصقور والصيد والرحلات والهوايات المرتبطة بها. كما خصص المعرض العديد من الفعاليات التي تُعنى بالعائلة.