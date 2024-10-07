معرض الصقور 2024 يقدم لزواره أحدث الإصدارات المتطورة من الأسلحة

إلى جانب ذلك، أوجدت الشركات المتخصصة في توريد وبيع إكسسوارات الأسلحة الهوائية والنارية أجنحتها في المعرض، حيث قدمت أطباقًا مخصصة للتدريب على الرماية، وأهدافًا للرمي، وأجهزة لمحاكاة الرماية، بالإضافة إلى خرّازات بأعيرة تناسب جميع الأسلحة المتاحة بالمعرض. كما وفرت الأجنحة مناظير تُركب على البنادق والمسدسات، بالإضافة إلى النقط الحمراء ومخازن الأسلحة الإضافية.