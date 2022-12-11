لأول مرة.. 200 مليون مستفيد بالترجمة في الحرمين بعد إدراج اللغة الصينية

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع عدة جهات معنية، في تفعيل اللغة "الصينية"؛ حيث سعت لزيادة عدد اللغات حتى وصلت هذا العام إلى 14 لغة عالمية وهي: (الإنجليزية، والفرنسية، والملاوية، والأوردية، والفارسية، والروسية، والصينية، والبنغالية، والتركية، والهوسا، والإسبانية، والسواحلية، والتاميلية، والهندية)، والتي لاقت نجاحًا منقطع النظير عبر مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة للعام الماضي، وتحقيق أكثر من 200 مليون مستفيد حول العالم؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع بعد إدراج اللغة الصينية؛ وذلك لإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم.