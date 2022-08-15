مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينقذ حياة مريض مصاب بنزيف حاد بالدماغ

وأوضحت صحة بيشة أن الفحوصات والأشعة اللازمة أظهرت أن المريض يعاني من وجود عيوب خلقية بالأوعية الدموية الدماغية "arteriovenous malformation"، وهي سبب حدوث النزيف بالمخ، حيث نُقِل بشكل عاجل لقسم العمليات، وأُجرِيَت عملية لوقف النزيف، وبعد ذلك نُقِل إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال العلاج، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.