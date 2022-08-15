مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينقذ حياة مريض مصاب بنزيف حاد بالدماغ

أسهم بفضل الله فريق قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، في إنقاذ حياة مريض مصاب بنزيف حاد في الدماغ؛ بسبب وجود شريان منفجر في الدماغ.
وأوضحت صحة بيشة أن الفحوصات والأشعة اللازمة أظهرت أن المريض يعاني من وجود عيوب خلقية بالأوعية الدموية الدماغية "arteriovenous malformation"، وهي سبب حدوث النزيف بالمخ، حيث نُقِل بشكل عاجل لقسم العمليات، وأُجرِيَت عملية لوقف النزيف، وبعد ذلك نُقِل إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال العلاج، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.
من جانب آخر، استقبلت طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة 7119 مراجعًا، إضافةً إلى تقديم الخدمة لـ4813 مستفيدًا عبر العيادات الخارجية، وكذلك إجراء 331 عميلة جراحية، وذلك خلال شهر يوليو للعام 2022م.