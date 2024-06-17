أكثر من مليون و800 ألف حاج.. "الحج" تكشف أبرز أرقام موسم هذا العام

كشفت وزارة الحج والعمرة عن مجموعة من الأرقام المسجلة خلال الموسم الحالي بالحج.
وأوضحت الوزارة أن عدد ضيوف الرحمن بلغ "1.833.164" حاجًّا وحاجّة، بينهم "1.611.310" من خارج المملكة من أكثر من 200 دولة، و"221.854" من حجاج الداخل.
وشارك تحت مظلّة الوزارة 170 ألف كادر ميداني لخدمة ضيوف الرحمن، فيما خدمت وزارة النقل أكثر من 20 ألف حافلة عبر 6000 رحلة بأكثر من 60 ألف سائق ومرشد، و72 شركة، فيما شملت خدمة النقل الترددي للحرم 2800 حافلة.
ووفرت "الحجُّ" أكثرَ من 2 مليون بطاقة نسك للحجاج والعاملين، وأدى طواف الإفاضة في اليوم الأول أكثر من 850 ألف حاج وحاجة.