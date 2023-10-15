"الصمعاني": العدالة الوقائية من مستهدفات التشريع العامة لتخفيف العبء عن المحاكم

وأشار إلى أن العدالة الوقائية هي من مستهدفات التشريع العامة، موضحًا أن تخفيف العبء عن المحاكم هو هدف هامشي لها، مبينًا أن إخماد النزاع والصلح بين الأطراف قبل نشوئه هي من مستهدفات الإيجابية للعدالة الوقائية، مشددًا على ضرورة أن يسير المحامي والقاضي معًا لتحقيق الجودة القضائية.