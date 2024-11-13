القنفذة.. "تطوير مكة" تطلق حملة لتشجير "منتزه حلي البري" بزراعة 90 ألف شجرة

حضر تدشين المشروع محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، ومدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس طارق بن محمد مدني، وتزامن ذلك مع إطلاق حملة التشجير السنوي لعام 2024 ضمن فعاليات مبادرة "السعودية الخضراء" برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة. كما سبق المشروع حملة تشجير في محافظة خليص، على أن تستكمل هذه الحملة في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.