القنفذة.. "تطوير مكة" تطلق حملة لتشجير "منتزه حلي البري" بزراعة 90 ألف شجرة

شاركت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، في إطلاق مشروع تشجير منتزه حلي البري بمحافظة القنفذة، حيث يستهدف المشروع زراعة أكثر من 90 ألف شجرة محلية على مساحة تزيد على خمسة ملايين متر مربع.
حضر تدشين المشروع محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، ومدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس طارق بن محمد مدني، وتزامن ذلك مع إطلاق حملة التشجير السنوي لعام 2024 ضمن فعاليات مبادرة "السعودية الخضراء" برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة. كما سبق المشروع حملة تشجير في محافظة خليص، على أن تستكمل هذه الحملة في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وسيتم في مشروع تشجير منتزه حلي البري استخدام مياه سد وادي حلي لتوفير الري للمساحة المستهدفة، إذ يُعد هذا السد من أكبر السدود في السعودية من حيث الحجم والطاقة التخزينية، حيث يصل ارتفاعه إلى 95 متراً وتبلغ سعته التخزينية 250 مليون متر مكعب، ليكون بذلك ثاني أكبر السدود في المملكة.
كما يُعتبر وادي حلي من أكبر أودية الجزيرة العربية بطول يزيد على 145 كيلومتراً عند موقع السد، ويتميز الوادي بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده.