البنك العربي الوطني anb يستهل عام 2024 بتحقيق 1,236 مليون ريال سعودي أرباحا صافية قياسية للربع الأول بنمو نسبته 16%

حيث سجلت العمليات أرباحاً منذ مطلع العام الحالي بزيادة نسبتها 6% لتبلغ في نهاية شهر مارس 2024 نحو 2,309 مليون ريال مقابل 2,180 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق. في حين بلغت الموجودات في 31 مارس 2024 مبلغ 232 مليار ريال سعودي، أما الاستثمارات فبلغت 47.6 مليار ريال سعودي، ومحفظة القروض والسلف بلغت 157.9 مليار ريال سعودي، في حين بلغت ودائع العملاء 174.5 مليار ريال سعودي.