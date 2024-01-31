"المدني" يدشّن اليوم 8 خدمات جديدة في بوابة "سلامة" الإلكترونية

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، 8 خدمات جديدة في بوابة "سلامة" الإلكترونية المرتبطة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال"، بحضور المدير العام المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.