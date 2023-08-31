"الصندوق العقاري" والوطنية للإسكانNHC والبنك الأول يوقعان أول اتفاقية لبرنامج القسط المُيسر

وأكد أن مستفيد "سكني" يمكنه الجمع بين الاستفادة من مزايا برنامج القسط الميسر الذي يُقدم دعم إضافي يصل بحد أقصى إلى 100 ألف ريال تخصم من قيمة الوحدة السكنية، وبرنامج الدعم السكني المحدث الذي يُقدم 150 الف ريال غير مستردة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى كالدعم العيني وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن.