نموذج عالمي متطور.. مدينة ينبع الصناعية تحقق الاستدامة وجودة الحياة

وليتم رفع مستوى توفير الطاقة بالمدينة، زودت الهيئة الملكية بينبع أكثر من 70٪ من أعمدة إنارة الشوارع البالغ عددها 36,000 بمصابيح ليد موفرة للطاقة، ولدى الهيئة الملكية بينبع إدارة متخصصة لجمع النفايات البلدية، تقوم بجمع النفايات عبر أسطول من الشاحنات يخدم أكثر من 14,300 نقطة تجميع في المناطق السكنية والصناعية، وتقوم الهيئة الملكية بينبع بتقليل نقل النفايات إلى المردم الصحي من خلال التطبيق الفعال لبرامج واستراتيجيات إدارة النفايات التي تحقق نسبة إعادة تدوير تبلغ 6.2٪ من إجمالي النفايات البلدية سنويًا.