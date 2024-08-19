100 ألف روسي إلى المملكة و7 آلاف سعودي إلى روسيا.. أرقام 2023 تتحدث

وأضافت ماكسوتوفا: "في عام 2024 تخطط روسيا لاستضافة أكثر من 20 ألف سائح من المملكة العربية السعودية بزيادة ضِعفين عن عام 2023 الذي سجل زيارة ما يقارب 8 آلاف سائح سعودي؛ وتحديدًا 7.8 آلاف وفقًا لـ"روسيا اليوم".