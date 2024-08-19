100 ألف روسي إلى المملكة و7 آلاف سعودي إلى روسيا.. أرقام 2023 تتحدث

قالت يوليا ماكسوتوفا مديرة مركز التنمية السياحية الدولية التابع لمركز الأبحاث الاستراتيجية: إن روسيا تخطط بحلول نهاية هذا العام لزيادة عدد السائحين من السعودية.
وأضافت ماكسوتوفا: "في عام 2024 تخطط روسيا لاستضافة أكثر من 20 ألف سائح من المملكة العربية السعودية بزيادة ضِعفين عن عام 2023 الذي سجل زيارة ما يقارب 8 آلاف سائح سعودي؛ وتحديدًا 7.8 آلاف وفقًا لـ"روسيا اليوم".
ومع مراعاة تطوير الرحلات الجوية المباشرة، وتبسيط نظام التأشيرات بين المملكة وروسيا؛ يمكن زيادة التدفق السياحي المتبادل بنسبة 60%.
وسجّلت الأرقام أنه في عام 2023 زار المملكة 106 آلاف من السياح الروس.
وتابعت ماكسوتوفا: "تدفُّقُ السياح القادمون من الدول العربية إلى بلادنا، قد يزيد مرتين على الأقل".
وذكرت أن السياح من روسيا يسافرون اليوم إلى السعودية، ليس فقط لأغراض الحج وزيارة مكة والمدينة؛ بل كذلك لزيارة الرياض وجدة بغرض السياحة الترفيهية.