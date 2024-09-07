في عددها الجديد.. "مجلة الدفاع" تسلّط الضوء على برنامج تطوير الوزارة وكفاءة الإنفاق

واشتملت المجلةُ على العديد من الموضوعات المتعلّقة بأخبار وفعاليات وأنشطة الوزارة، إلى جانب عدد من الأبواب والفصول الجديدة مثل "قادة الدفاع، من إرث المجلة، قراءات وتحليلات عسكرية، معارض ومؤتمرات، قراءة في كتاب"، وغير ذلك من الصفحات التي تضمَّنت بعض الملفات والحوارات الصحفية، إلى جانب مقالات لعدد من الكُتَّاب المتخصصين في الدراسات العسكرية والاستراتيجية وعلوم التقنية والمعلومات.