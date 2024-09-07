في عددها الجديد.. "مجلة الدفاع" تسلّط الضوء على برنامج تطوير الوزارة وكفاءة الإنفاق

أصدرت وزارةُ الدفاع ممثَّلةً في الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي؛ العددَ رقم 206 من "مجلة الدفاع" ضمن سلسلة المجلات والإصدارات التي تنشرها الوزارة.
واشتملت المجلةُ على العديد من الموضوعات المتعلّقة بأخبار وفعاليات وأنشطة الوزارة، إلى جانب عدد من الأبواب والفصول الجديدة مثل "قادة الدفاع، من إرث المجلة، قراءات وتحليلات عسكرية، معارض ومؤتمرات، قراءة في كتاب"، وغير ذلك من الصفحات التي تضمَّنت بعض الملفات والحوارات الصحفية، إلى جانب مقالات لعدد من الكُتَّاب المتخصصين في الدراسات العسكرية والاستراتيجية وعلوم التقنية والمعلومات.
وتناول ملفُّ العدد الحالي برنامجَ تطوير وزارة الدفاع الذي يعدّ أحد أهم الملفات؛ حيث رصد بالكلمة والصورة معًا بدايات التحول المؤسسي للوزارة على مستوى التوجيه الاستراتيجي، والحوكمة والتكامل، والاستثمار الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الإنفاق؛ مما أسهم في ارتقاء الوزارة من المركز 28 منذ بدء التطوير عام 2015 إلى المركز 23 في العام الحالي؛ بحسب التصنيف العالمي Firepower Global Index.
واشتمل ملف العدد كذلك على حوار مع رئيس برنامج التطوير في الوزارة الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب، الذي أكّد أن الوزارة تعدّ أول وأضخم الكيانات التي بدأت رحلة التحول الوطني، برؤيتها الشاملة، وبمبادراتها التي تقدر بـ"308" مبادرات.
وتضمن العددُ الجديد تقاريرَ صحفية مصورة عن نجاح موسم حج عام 1445هـ والخدمات التي قدمتها الوزارة خلال الموسم؛ حيث سخَّرت كافة طاقاتها البشرية العسكرية والمدنية وكوادرها الطبية والصحية وإمكاناتها ومرافقها الخدمية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تقرير موسع عن تدشين جامعة الدفاع الوطني التي تعد انطلاقة مشرقة نحو مستقبل تعليمي عسكري احترافي في المملكة، إلى جانب رصد مصور لبعض التمارين العسكرية.
جدير بالذكر أن المجلة تُعدّ من أوائل المجلات العسكرية العربية، وقد نشرت عددها الأول قبل أكثر من ستة عقود، باسم مجلة الجيش العربي السعودي، ويرأس تحريرَها مديرُ عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية عبدالرحمن بن سلطان السلطان، ولها فريق تحرير متخصص، وتصدر حاليًّا بشكل ربع سنوي وبنسختين ورقية وإلكترونية، وتقدم محتوى يختصّ بالشؤون العسكرية والدفاعية والاستراتيجية.