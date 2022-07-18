"المطيري" لـ "سبق": إلزام الجهة المشرفة على مسالخ المعيصم بالتخلص من دماء الأضاحي

جاء ذلك عقب ما تناوله مغردون من انبعاث روائح مزعجة من مسالخ المعيصم، حيث أوضح المطيري لـ"سبق" أنه ووفقًا لنظام إدارة النفايات، فقد أحيطت إدارة المنشأة رسميًا بإلزامية إعداد الدراسات المستوفية للحلول الهندسية للتخلص السليم في مواسم الحج القادمة، وتعظيم الفائدة من نواتج المسالخ واعادة تدويرها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز صحة الإنسان ويحفظ جودة الأوساط البيئية.