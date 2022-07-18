"المطيري" لـ "سبق": إلزام الجهة المشرفة على مسالخ المعيصم بالتخلص من دماء الأضاحي

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري أن فرق الرقابة البيئية التابعة للمركز زارت موقع مسالخ المعيصم، واتخذت الإجراءات النظامية وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وأضاف "المطيري" أن المركز قام بإشعار الجهة المشرفة على المنشأة بإلزامية إعداد خطط التخلص السليم من الدماء والنفايات الناتجة عن الهدي والأضاحي بحسب الإجراءات السليمة والنظامية للتخلص من تلك النفايات.
جاء ذلك عقب ما تناوله مغردون من انبعاث روائح مزعجة من مسالخ المعيصم، حيث أوضح المطيري لـ"سبق" أنه ووفقًا لنظام إدارة النفايات، فقد أحيطت إدارة المنشأة رسميًا بإلزامية إعداد الدراسات المستوفية للحلول الهندسية للتخلص السليم في مواسم الحج القادمة، وتعظيم الفائدة من نواتج المسالخ واعادة تدويرها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز صحة الإنسان ويحفظ جودة الأوساط البيئية.
وكان مغردون قد تناولوا وجود روائح بدأت تظهر من مجازر المعيصم؛ بسبب تجمّع أطنان من بقايا دماء الأضاحي في خزانات عجزوا عن تصريفها لضخامتها.