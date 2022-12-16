السعودية وقطر: عقود ممتدة في عُمق التاريخ.. ومستقبل واعد

وتمتد العلاقات الثنائية في عمق التاريخ العربي المشترك.. وترتبط القيادتان في البلدَين، فضلاً عن علاقات الشعبَين الشقيقَين، بالتآخي، كما تتميز العلاقات الثنائية بأنها متشعبة في مجالات عديدة، فضلاً عن كونها متعلقة بالدِّين والتاريخ والحضارة والثقافة العربية المشتركة. كما تشهد العلاقات بين البلدَين قفزات كبيرة، وينتظرهما مستقبل واعد. وظهر ذلك خلال الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وكذلك اليوم الوطني القطري.