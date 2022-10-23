تزامنًا مع مزاد الإبل بتربة.. "ابن حثلين" يثمّن جهود محمية الإمام تركي

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تجاه الإبل والموروث الشعبي؛ مقدمًا شكره وتقديره لجميع القائمين على هيئة تطوير محمية الإمام تركي الملكية، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود.
وقال "ابن حثلين"، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" تعليقًا على إحدى التغطيات الإعلامية للمزاد على حساب الهيئة: "كل الشكر والتقدير للقائمين على محمية الإمام تركي بن عبدالله، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة الأمير تركي بن محمد بن فهد، على ما يقومون به تجاه الإبل والموروث".
يشار إلى أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تقوم هذه الأيام -ولأول مرة- بتنظيم مهرجان مزاد الإبل في منطقة حائل، الواقع تحديدًا في مدينة تربة شمال شرق حائل 180كم خلال الفترة من 17- 25 أكتوبر؛ حيث شهد المهرجان نجاحًا كبيرًا في التنظيم، وتنوع البرامج والفعاليات، وتوظيف الكفاءات المتميزة من أبناء مدينة تربة والمراكز التابعة لها، وهو ما أكده حضور وزوار المهرجان خلال الأيام الماضية.