تزامنًا مع مزاد الإبل بتربة.. "ابن حثلين" يثمّن جهود محمية الإمام تركي

يشار إلى أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تقوم هذه الأيام -ولأول مرة- بتنظيم مهرجان مزاد الإبل في منطقة حائل، الواقع تحديدًا في مدينة تربة شمال شرق حائل 180كم خلال الفترة من 17- 25 أكتوبر؛ حيث شهد المهرجان نجاحًا كبيرًا في التنظيم، وتنوع البرامج والفعاليات، وتوظيف الكفاءات المتميزة من أبناء مدينة تربة والمراكز التابعة لها، وهو ما أكده حضور وزوار المهرجان خلال الأيام الماضية.