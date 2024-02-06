"خالد بن سعود" يطّلع على التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية بتبوك

ونوّه نائب أمير منطقة تبوك إلى ما يحظى به بنك التنمية الاجتماعية من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ ممّا أسهم في تطوير البرامج التنموية الشاملة والمستدامة لبنك التنمية الاجتماعية.