"خالد بن سعود" يطّلع على التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية بتبوك

اطّلع نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، على التقرير السنوي لمنجزات فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة لعام 2023.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك حامد بن عبيد العنزي.
واستمع الأمير "خالد" إلى شرح موجز عن جهود الفرع خلال العام الماضي بالمنطقة، وما حقّقه من برامج ريادية ومميزة لدعم قطاع الأعمال والأفراد المستفيدين من برامج بنك التنمية الاجتماعية.
وبلغت قيمةُ الدعم للخدمات المالية أكثرَ من 500 مليون ريال موزّعة على ركائز التمويل الثلاث "الحماية، والاكتفاء، والإنتاج".
فيما بلغ عددُ المستفيدين من الخدمات غير المالية التي قدمها البنك أكثرَ من "8440" مواطنًا ومواطنة، من خلال تنفيذ "109" برامج تدريبية في مجال نشر ثقافة العمل الحر والادخار والتدريب التخصصي.
ونوّه نائب أمير منطقة تبوك إلى ما يحظى به بنك التنمية الاجتماعية من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ ممّا أسهم في تطوير البرامج التنموية الشاملة والمستدامة لبنك التنمية الاجتماعية.
وكذلك تمكين المواطنين والمواطنات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها، سواء على مستوى قطاع المنشآت أو الأفراد، مثمّنًا الجهودَ التي يبذلها فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة.
من جانبه أعرب مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، ونائبه؛ على دعمهما ومتابعتهما لأعمال وأنشطة الفرع.