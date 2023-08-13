تعرّف على التخصصات الجديدة التي استحدثتها جامعة الأمير محمد بن فهد

أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد، عن استحداث 7 تخصصات نوعية جديدة، ضمن سعيها للتطوير العلمي، وذلك مواكبة لمتطلبات التنمية الوطنية وتلبية لاحتياجات سوق العمل وتحقيقًا لرغبات الطلاب والطالبات، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتضمنت التخصصات الجديدة في درجات الماجستير (الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، التصميم الداخلي؛ بالإضافة إلى وجود الهندسة الميكانيكية)، وفي درجات البكالوريوس (الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التسويق والإعلام الرقمي ، الهندسة الكيميائية).
من جانبه قال رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري: من منطلق اهتمام الجامعة وحرصها على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة والتوسع في احتياجات سوق العمل التي تعكس مجالات العمل المستقبلية. تطرح الجامعة بدءًا من العام القادم سبعة تخصصات جديدة. لدرجة الماجستير، هي الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية، والتصميم الداخلي. ولدرجة البكالوريوس هي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي والهندسة الكيميائية.
واتخذت الجامعة الإجراءات التي تكفل آلية التنفيذ، حيث جرى التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس أكفاء يتمتعون بخبرات عالمية لتدريس مقررات هذه التخصصات، كما أُعدت القاعات الدراسية اللازمة لذلك.
يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد قد تبوأت مؤخراً مراكز متقدمة في نتائج تصنيف QS العالمي للجامعات 2024م، حيث جاء ترتيبها من بين أفضل 590 جامعة على مستوى العالم من 1497 جامعة، كما جاء ترتيبها عربيًا في المرتبة 20 من بين 84 جامعة، وسعوديًا جاءت في المركز الرابع، من 16 جامعة دخلت التصنيف.