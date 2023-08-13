تعرّف على التخصصات الجديدة التي استحدثتها جامعة الأمير محمد بن فهد

يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد قد تبوأت مؤخراً مراكز متقدمة في نتائج تصنيف QS العالمي للجامعات 2024م، حيث جاء ترتيبها من بين أفضل 590 جامعة على مستوى العالم من 1497 جامعة، كما جاء ترتيبها عربيًا في المرتبة 20 من بين 84 جامعة، وسعوديًا جاءت في المركز الرابع، من 16 جامعة دخلت التصنيف.