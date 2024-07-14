أمير القصيم يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تختصّ بإقامة الملتقيات التنموية والنوعية تحت إشرافه المباشر

أصدر أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تختص بإقامة الملتقيات التنموية والنوعية في عدد من المجالات بالتعاون مع الوزارات المعنية، وتكون تحت إشرافه المباشر.