"مختص بالبيئة البرية": توفير الطعام البشري لقردة البابون يغيّر سلوكها ويصعّب إعادتها لطبيعتها

وأوضح أن التغذية البشرية تعني تواجد الطعام في أماكن ومواقع محددة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ مما يسبّب تصارعًا بين القرود في الحصول عليه؛ وبالتالي تصبح أكثر عدوانية؛ بينما في الطبيعة الطعام منتشر بنطاق واسع.