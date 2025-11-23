أعضاء النادي السعودي لمقتني الساعات يزورون معرض أسبوع دبي للساعات في رحلة تعكس شغف الهواة وتطوّر مجتمع الاقتناء

قام أعضاء النادي السعودي لمقتني الساعات – أول نادٍ سعودي متخصص ومُرخص رسميًا لهواة الاقتناء – بزيارة معرض أسبوع دبي للساعات (Dubai Watch Week)، أحد أبرز التجمعات العالمية لعشاق الساعات وصنّاعها. وقد جاءت الزيارة ضمن جهود النادي لتعزيز حضور الهواة السعوديين في المحافل الدولية، والاطلاع على أحدث الإصدارات والاتجاهات في عالم صناعة الساعات.
ويُعد النادي السعودي لمقتني الساعات منصة وطنية رائدة تجمع الهواة من مختلف المناطق والخلفيات المهنية، وتوفر لهم بيئة مهنية ومنظمة للتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء مجتمع واعٍ حول ثقافة الساعات واقتنائها.
ويمتد نشاط النادي إلى ما هو أبعد من المشاركة في المعارض الإقليمية، إذ يقوم سنويًا بتنظيم زيارات خاصة إلى سويسرا – موطن صناعة الساعات – للقاء صناع الساعات التقليديين والمستقلين، وزيارة المصانع، والاطلاع على مراحل الإنتاج، ومناقشة مستقبل القطاع مع كبار الحرفيين والمصممين. كما يركّز النادي خلال هذه الزيارات على أهمية قطاع الساعات في المملكة، وعلى سبل توطين الفنون والحرف المرتبطة به، إضافة إلى استكشاف فرص تصميم إصدارات خاصة تعكس هوية المملكة وتراثها بأسلوب راقٍ يليق بالهواة السعوديين.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية النادي لبناء مجتمع اقتناء متطور، وتعزيز مكانة المملكة في عالم الساعات من خلال المعرفة، والشغف، والتواصل مع أهم صناع الساعات عالميًا.