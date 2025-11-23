أعضاء النادي السعودي لمقتني الساعات يزورون معرض أسبوع دبي للساعات في رحلة تعكس شغف الهواة وتطوّر مجتمع الاقتناء

ويمتد نشاط النادي إلى ما هو أبعد من المشاركة في المعارض الإقليمية، إذ يقوم سنويًا بتنظيم زيارات خاصة إلى سويسرا – موطن صناعة الساعات – للقاء صناع الساعات التقليديين والمستقلين، وزيارة المصانع، والاطلاع على مراحل الإنتاج، ومناقشة مستقبل القطاع مع كبار الحرفيين والمصممين. كما يركّز النادي خلال هذه الزيارات على أهمية قطاع الساعات في المملكة، وعلى سبل توطين الفنون والحرف المرتبطة به، إضافة إلى استكشاف فرص تصميم إصدارات خاصة تعكس هوية المملكة وتراثها بأسلوب راقٍ يليق بالهواة السعوديين.