في ليلته التاسعة.. مزاد نادي الصقور السعودي 2024 يشهد بيع 5 صقور بـ438 ألف ريال

وكانت البداية مع الصقر الأول (طرح البرازي - حفر الباطن)، واشترك في طرحه ثمانية طواريح، وبيع بمبلغ 45 ألف ريال، بعدها، عُرض الصقر الثاني (طرح الجوف) للطواريح عايد ودابس وزارع الفهيقي، وتم بيعه بمبلغ 61 ألف ريال، ثم عُرض الصقر الثالث (طرح النباة) للطاروح عبدالرحمن الجهني، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 60 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 125 ألف ريال.