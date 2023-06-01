"الزعاق": دخلنا في "جمرة القيظ".. 40 يومًا تفصلنا عن "الحر اللاهب"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن يونيو هو الشهر السادس من شهور السنة الميلادية، وأحد الأربعة شهور التي تتكون من ثلاثين يومًا ويسمى في العراق وبلاد الشام "حزيران"، وفي المغرب العربي يسمونه "جوان" ومصر يسمونه "يونيه"؛ فيما أن أصل تسميته جونوا.