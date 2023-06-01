"الزعاق": دخلنا في "جمرة القيظ".. 40 يومًا تفصلنا عن "الحر اللاهب"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن يونيو هو الشهر السادس من شهور السنة الميلادية، وأحد الأربعة شهور التي تتكون من ثلاثين يومًا ويسمى في العراق وبلاد الشام "حزيران"، وفي المغرب العربي يسمونه "جوان" ومصر يسمونه "يونيه"؛ فيما أن أصل تسميته جونوا.
وأضاف الزعاق أن مربعانية القيظ تبدأ ببداية شهر يونيو، وهي الأربعين يومًا السابقة على الحر اللاهب، والتي يسميها العامة "جمرة القيظ".
وتابع: في منتصفه ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على بلدان الخليج؛ فيما عدا سلطنة عمان واليمن وجنوب السعودية، تبدأ عندهم أمطار الخريف. ونعيش في نهايته أطول نهار وأقصر ليالي السنة.