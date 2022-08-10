"تعليم مكة" تتيح التسجيل في خدمات النقل المدرسي

وبينت الإدارة أن الفئات المستثناة من الرسوم المالية هي (الأسر الضمانية المسجلة رسميا في الضمان الاجتماعي؛ وطلاب الاحتياجات الخاصة وطلاب الإعاقة الصحية في مدارس التعليم العام وطلاب المدارس المضمومة لأخرى والتي صدر فيها قرار وزاري بضمها)، فيما يمكن لبقية الطلاب والطالبات الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي التسجيل برسوم رمزية تبلغ 200 ريال فقط طيلة العام الدراسي القادم.