"تعليم مكة" تتيح التسجيل في خدمات النقل المدرسي

أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع شركة تطوير خدمات النقل، التسجيل الإلكتروني عبر نظام نور لأولياء أمور الطلبة الراغبين في الاستفادة من حافلات النقل المدرسية للعام الدراسي الجديد برسوم تسجيل رمزية تقدر بـ200 ريال فقط للطالب طيلة العام الدراسي، فيما أعفت آلية التسجيل 4 فئات من الرسوم وعدتها مجانية يمكنهم الاستفادة من خدمات النقل المدرسي دون مقابل مادي.
وبينت الإدارة أن الفئات المستثناة من الرسوم المالية هي (الأسر الضمانية المسجلة رسميا في الضمان الاجتماعي؛ وطلاب الاحتياجات الخاصة وطلاب الإعاقة الصحية في مدارس التعليم العام وطلاب المدارس المضمومة لأخرى والتي صدر فيها قرار وزاري بضمها)، فيما يمكن لبقية الطلاب والطالبات الراغبين في الاستفادة من خدمات النقل المدرسي التسجيل برسوم رمزية تبلغ 200 ريال فقط طيلة العام الدراسي القادم.
وحثت الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات على سرعة التسجيل عبر الدخول على نظام نور لأولياء الأمور واستكمال الإجراءات النظامية لتسجيل خلال الأيام المقبلة والاستفادة من المقاعد المخصصة والمتاحة في هذه الخدمة التي تشرف عليها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة والمحققة لاشتراطات السلامة والنقل الآمن للطلبة.