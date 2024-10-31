أمير الرياض يدشّن الهوية الجديدة لجمعية "سدن"

دشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه أمس الأربعاء، الهوية الجديدة للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان "سدن".
جاء ذلك خلال استقباله، رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن محمد بن هاجد، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
واستمع إلى شرح عن الهوية الجديدة التي تعكس رؤية الجمعية المستقبلية، وتهدف إلى تعزيز حضورها في المجتمع من خلال شعارها الذي يعبّر عن رسالتها الإنسانية، والذي تم استلهامه من انقسام الخلية الطبيعي، حيث تشترك الجمعية مع هذه العملية بكونها حلقة وصل لمساعدة المرضى والمستفيدين من خدماتها والإسهام في خدمة دعم وتماسك المجتمع.
كما تسلم أمير منطقة الرياض نسخة من تقرير إنجازات الجمعية والمبادرات والبرامج الاجتماعية التي نفذتها لدعم المرضى وعائلاتهم، بالإضافة إلى نشر الوعي حول الوقاية من السرطان والتشجيع على الكشف المبكر.
ونوه بدور الجمعية وما تقدمه من برامج وخدمات لتسهيل رحلة علاج المرضى، متمنيًا لهم التوفيق.