أمير الرياض يدشّن الهوية الجديدة لجمعية "سدن"

واستمع إلى شرح عن الهوية الجديدة التي تعكس رؤية الجمعية المستقبلية، وتهدف إلى تعزيز حضورها في المجتمع من خلال شعارها الذي يعبّر عن رسالتها الإنسانية، والذي تم استلهامه من انقسام الخلية الطبيعي، حيث تشترك الجمعية مع هذه العملية بكونها حلقة وصل لمساعدة المرضى والمستفيدين من خدماتها والإسهام في خدمة دعم وتماسك المجتمع.