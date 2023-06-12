الفرق الطبية بمستشفى أحد تنهي معاناة طفل بعد عملية معقدة لإزالة ورم في الأنف

وتعدّ عمليات أورام الأنف في الأطفال من العمليات المعقدة لضرورة عمل ترميم للأنف بعد إزالة الورم، وكان مستشفى أحد قد أجرى خلال الخمسة الأشهر الماضية 1747 عملية جراحية في العديد من التخصصات، فيما استقبل قسم الطوارئ 41،588 مراجعًا، واستفاد من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى 29،043 مراجعًا قدمت لهم كافة الخدمات الطبية اللازمة.