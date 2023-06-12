الفرق الطبية بمستشفى أحد تنهي معاناة طفل بعد عملية معقدة لإزالة ورم في الأنف

تمكنت الفرق الطبية بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أحد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إنهاء معاناة طفل كان يعاني من ورم في الأنف عن طريق عملية تجميلية وأخرى بالمنظار تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الطفل حضر برفقة ذويه إلى عيادة الأنف والأذن والحنجرة، وهو يعاني من انتفاخ في الأنف منذ الولادة وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود ورم على ظهر الأنف ممتد إلى داخل التجويف الأنفي.
وبين التجمع أنه بعد دراسة الحالة من الفريق الطبي وإكمال كافة الفحوصات تم إزالة الورم عن طريق عمل عملية تجميلية للأنف مع إزالة الورم، والجزء الداخلي منه عن طريق المنظار، تكللت العملية بنجاح واستقرت حالته الصحية وغادر المستشفى بصحة جيدة.
وتعدّ عمليات أورام الأنف في الأطفال من العمليات المعقدة لضرورة عمل ترميم للأنف بعد إزالة الورم، وكان مستشفى أحد قد أجرى خلال الخمسة الأشهر الماضية 1747 عملية جراحية في العديد من التخصصات، فيما استقبل قسم الطوارئ 41،588 مراجعًا، واستفاد من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى 29،043 مراجعًا قدمت لهم كافة الخدمات الطبية اللازمة.