سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس السابق والحالي للمؤسسة العامة للري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم " الثلاثاء "، الرئيس السابق للمؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد ال الشيخ مبارك المعين حديثًا رئيسًا تنفيذيًا لشركة المياه الوطنية، و المهندس محمد بن زيد أبوحيد المكلف حديثًا برئاسة المؤسسة.
وكرم سموّه خلال اللقاء الدكتور فؤاد ال الشيخ مبارك نظير الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للمؤسسة، متمنيًا له التوفيق والسداد في منصبه الجديد بشركة المياه الوطنية.
وهنأ سموّه المهندس محمد أبو حيد بمناسبة تكليفه رئيسًا للمؤسسة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، منوهًا سموّه بما يحظى به قطاع الري من دعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- نظرًا لما يمثله القطاع من دورٍ هام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأعرب كلٌ من الدكتور فؤاد ال الشيخ مبارك والمهندس محمد أبوحيد عن شكرهما وتقديرهما لسمو محافظ الأحساء لاهتمامه ودعمه لمشاريع المؤسسة وأعمالها بالمحافظة.