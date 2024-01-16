سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس السابق والحالي للمؤسسة العامة للري

وهنأ سموّه المهندس محمد أبو حيد بمناسبة تكليفه رئيسًا للمؤسسة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، منوهًا سموّه بما يحظى به قطاع الري من دعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- نظرًا لما يمثله القطاع من دورٍ هام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.