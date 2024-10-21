أمن الطرق يعتمد نظم مراقبة متطورة للحد من الحوادث وتحسين حركة المرور في الرياض

تبذل القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة الرياض، جهودًا مكثفة لضمان سلامة مستخدمي الطرق السريعة؛ معتمدة على أحدث التقنيات ونظم الرصد الإلكتروني لمراقبة الطرق. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين حركة المرور وتقليل الحوادث، من خلال تعزيز الأمان والحد من المخالفات المرورية باستخدام نظم مراقبة متطورة.