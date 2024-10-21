أمن الطرق يعتمد نظم مراقبة متطورة للحد من الحوادث وتحسين حركة المرور في الرياض

تبذل القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة الرياض، جهودًا مكثفة لضمان سلامة مستخدمي الطرق السريعة؛ معتمدة على أحدث التقنيات ونظم الرصد الإلكتروني لمراقبة الطرق. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين حركة المرور وتقليل الحوادث، من خلال تعزيز الأمان والحد من المخالفات المرورية باستخدام نظم مراقبة متطورة.
وتشمل الإجراءات استخدامَ كاميرات عالية الدقة موزعة على امتداد الطرق السريعة لرصد المخالفات تلقائيًّا، مثل تجاوز السرعة المقررة، أو عدم الالتزام بارتداء حزام الأمان.
يتم تحليل البيانات بشكل فوري، وإرسال إشعارات مباشرة إلى السائقين المخالفين؛ مما يسهم في تعزيز الوعي العام وتقليل تكرار المخالفات.
كما جُهّزت مركبات القوة الخاصة لأمن الطرق بأنظمة رصد آلية وأجهزة تواصل متقدمة، تُمَكنهم من متابعة حالة الطرق بشكل لحظي والتدخل السريع في حال وقوع أي حوادث أو طوارئ؛ لضمان استجابة فعالة وفورية لأي تحديات على الطرق السريعة.
وأكدت القوة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير حلول رقابية ذكية مستمرة، وتوظيف تحليل البيانات لتحسين مستوى السلامة العامة على الطرق.
تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز كفاءة النظام المروري في منطقة الرياض، وضمان تجربة قيادة أكثر أمانًا لجميع مستخدمي الطرق.