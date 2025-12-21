غدًا في الدمام.. "عمار العقارية" تُطلق مزاد بيع مخطَّطَي "وسن" و"جوهرة المنار"

ينطلق غدًا الإثنين 22 ديسمبر 2025م، المزاد العلني الذي تنظمه شركة "عمار العقارية" لبيع مخطَّطَي "وسن"، و"جوهرة المنار"، وذلك في قاعة "الدارة" بمدينة الدمام، عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا.
ويقع مخطَّط "وسن" في حي الأثير بمدينة الدمام، ويُعد مخططًا عمرانيًا متكاملًا يضم أراضي سكنية وتجارية مخططة بعناية، حيث تُتيح القطع السكنية إمكانية البناء حتى ثلاثة أدوار بمساحات تصل إلى 600 متر مربع، إلى جانب قطعٍ تجارية بارتفاعات مماثلة وبمساحات تبلغ 1000 متر مربع، ضمن بيئة عمرانية مكتملة البنية التحتية تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والإنارة وتصريف مياه الأمطار. ويمتد المخطط على مساحة إجمالية تبلغ 145,180 مترًا مربعًا، ويضم 94 قطعة سكنية و28 قطعة تجارية، إضافة إلى مرافق خدمية.
أما مخطَّط "جوهرة المنار" فيقع في حي المنار، أحد الأحياء الحيوية في الدمام، والذي يتميّز بموقعه الوسطي وقربه من شبكة طرق رئيسية تربطه بمختلف أنحاء المدينة. ويمتد المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم مجموعة من الأراضي السكنية والتجارية، إلى جانب حديقة متكاملة تسهم في تعزيز جودة التخطيط والبيئة العمرانية للمخطط.
وتدعو "عمار العقارية" المستثمرين والمطوّرين والمهتمين بالقطاع العقاري إلى اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في المزاد، الذي يفتح المجال لاقتناء أراضٍ في مواقع استراتيجية جاهزة للتطوير، والاستفادة من خيارات استثمارية مدروسة تجمع بين التنوع والقيمة، ضمن مزاد يشكّل محطة مناسبة للباحثين عن فرص واعدة في سوق الدمام العقاري.