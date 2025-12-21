غدًا في الدمام.. "عمار العقارية" تُطلق مزاد بيع مخطَّطَي "وسن" و"جوهرة المنار"

ويقع مخطَّط "وسن" في حي الأثير بمدينة الدمام، ويُعد مخططًا عمرانيًا متكاملًا يضم أراضي سكنية وتجارية مخططة بعناية، حيث تُتيح القطع السكنية إمكانية البناء حتى ثلاثة أدوار بمساحات تصل إلى 600 متر مربع، إلى جانب قطعٍ تجارية بارتفاعات مماثلة وبمساحات تبلغ 1000 متر مربع، ضمن بيئة عمرانية مكتملة البنية التحتية تشمل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والإنارة وتصريف مياه الأمطار. ويمتد المخطط على مساحة إجمالية تبلغ 145,180 مترًا مربعًا، ويضم 94 قطعة سكنية و28 قطعة تجارية، إضافة إلى مرافق خدمية.