الفلكي "الثقفي": اليوم نهاية فصل الشتاء وغدًا بداية الربيع.. وعدته 92 يومًا

قال الفلكي محمد بن ردة الثقفي خبير مرصد الشمس الفلكي الأثري، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك: إن اليوم الإثنين هو آخر أيام فصل الشتاء، وغدًا الثلاثاء، هو بداية دخول فصل الربيع فلكيًا.
وأضاف متحدثًا لـ"سبق": "يشمل المنتصف الشمالي للكرة الأرضية يقابله في نفس اليوم دخول فصل الخريف، والذي يشمل المنتصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك حسب تعامد الشمس الظاهري على خط الاستواء بما يُسمى بالاعتدالين الربيعي والخريفي، وفق المعطيات الجغرافية والفلكية والعلمية لدورة الأرض في فلكها السنوي حول الشمس، والذي ينتج عنه تعاقب الفصول الأربعة، وهي فصل الشتاء وفصل الربيع وفصل الصيف وفصل الخريف وبدورةٍ متبادلة بين المنتصفين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية حسب رحلتي الشمس الظاهرية من مدار الجدي جنوبًا إلى مدار السرطان شمالًا".
وبيّن الفلكي "الثقفي" أنهُ في يوم تعامُد الشمس الظاهري على خط الاستواء يتساوى الليل والنهار في لحظة الاعتدال، بعدها تدريجيًّا يزيد النهار ويقصر الليل في النصف الشمالي للأرض؛ بعكس النصف الجنوبي فيقصر النهار ويزيد الليل هناك تدريجيًا.
وتابع: "فصل الربيع على النصف الشمالي للكرة الأرضية يُعتبر الفصل الانتقالي ما بين الشتاء البارد والصيف الحار، وفيه تعتدل درجات الحرارة بشكل ملموس تدريجيًّا، على معظم المرتفعات الجبلية وحار نسبيًا في المنخفضات والصحاري والسواحل البحرية".
وأشار إلى أن شهر رمضان المبارك لهذا العام يدخل في اليوم الثالث من دخول فصل الربيع فلكيًا بيوم الخميس 1/ 9/ 1444- 23/ 3/ 2023م، ويشمل السعودية وكل الدول العربية والإسلامية، والتي تقع في المنتصف الشمالي للأرض؛ حيث الأجواء الرمضانية المعتدلة في معظم البلدان العربية.
واختتم الفلكي "الثقفي" متوقعًا أن الأجواء الرمضانية الربيعية في السعودية ستكون معتدلة في المرتفعات الجنوبية والغربية وخاصةً المصايف، يسودها -بعد مشيئة الله تعالى- توقعات بهطول أمطار خلال الفترات المسائية والمسماة بالأمطار الربيعية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.