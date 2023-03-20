الفلكي "الثقفي": اليوم نهاية فصل الشتاء وغدًا بداية الربيع.. وعدته 92 يومًا

وأضاف متحدثًا لـ"سبق": "يشمل المنتصف الشمالي للكرة الأرضية يقابله في نفس اليوم دخول فصل الخريف، والذي يشمل المنتصف الجنوبي للكرة الأرضية، وذلك حسب تعامد الشمس الظاهري على خط الاستواء بما يُسمى بالاعتدالين الربيعي والخريفي، وفق المعطيات الجغرافية والفلكية والعلمية لدورة الأرض في فلكها السنوي حول الشمس، والذي ينتج عنه تعاقب الفصول الأربعة، وهي فصل الشتاء وفصل الربيع وفصل الصيف وفصل الخريف وبدورةٍ متبادلة بين المنتصفين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية حسب رحلتي الشمس الظاهرية من مدار الجدي جنوبًا إلى مدار السرطان شمالًا".