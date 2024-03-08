مرحلته الأولى تتخطى 150 مليون ريال.. تأسيس صندوق عقاري في المدينة

وأوضح عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله المشعل أن حجم الاستثمارات للبنية الفوقية والوحدات متعددة الاستخدام بالمشروع تتجاوز مبلغ 700 مليون ريال، وذلك لتقديم منتجات نوعية راقية تهدف إلى تعزيز المعروض من الوحدات العقارية التجارية والسكنية والمكتبية، التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030، وتعزز مكانة المدينة المنورة في برامج الإسكان وخدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة من خلال تطوير الوحدات السكنية، والمتنزهات.