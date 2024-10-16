ولي العهد يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش انعقاد القمة الخليجية - الأوروبية

وقد ترأس ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة إلى بروكسل لحضور أعمال القمة الخليجية-الأوروبية، التي تحظى بأهمية لافتة باعتبارها أول قمة تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين عام 1989، وبمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء، فضلاً عن كونها تأتي في إطار رغبة دول مجلس التعاون، وعلى رأسها السعودية، في تعزيز مستوى العلاقات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية، فضلاً عن رفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.