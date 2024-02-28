"المسند": اليوم الشمسي طوله 24 ساعة و"النجمي" 23:56.. لهذا السبب

وأجاب في تغريدة على حسابه في "إكس"، زاد اليوم 4 دقائق لأن الأرض خلال (اليوم) سارت في مدارها حول الشمس قليلاً، ولهذا السبب اتجاه الشمس عن وسط الأرض تغيّر قليلاً مما تطلب أن تدور الأرض (+ 4 دقائق) حتى تكون الشمس في موقعها ليوم أمس بالنسبة للمشاهد، منها أصبح اليوم الشمسي 24:00 بينما اليوم النجمي 23:56 ، ومنها ندرك أن النجوم تختلف من فصلٍ لآخر.