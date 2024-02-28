"المسند": اليوم الشمسي طوله 24 ساعة و"النجمي" 23:56.. لهذا السبب

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن دورة الأرض اليومية حول محورها تبلغ 23 ساعة و56 دقيقة (ويُسمى باليوم أو التوقيت النجمي).
وأضاف المسند؛ في حال تابعت نجمة من شروقها الليلة حتى شروقها غداً ستجد أن الفارق بينهما 23 ساعة و56 دقيقة، وهذا الوقت يمثل دورة الأرض اليومية حول محورها.
ولفت إلى أن الأرض تدور حول محورها بسرعة 1667 كم/س وتكمل دورة كاملة في 23:56 وهذا هو طول اليوم، لكن لماذا قيل لنا إن اليوم 24 ساعة؟
وأجاب في تغريدة على حسابه في "إكس"، زاد اليوم 4 دقائق لأن الأرض خلال (اليوم) سارت في مدارها حول الشمس قليلاً، ولهذا السبب اتجاه الشمس عن وسط الأرض تغيّر قليلاً مما تطلب أن تدور الأرض (+ 4 دقائق) حتى تكون الشمس في موقعها ليوم أمس بالنسبة للمشاهد، منها أصبح اليوم الشمسي 24:00 بينما اليوم النجمي 23:56 ، ومنها ندرك أن النجوم تختلف من فصلٍ لآخر.