بنك الرياض يستعرض دور المؤسسات المالية في دعم برنامج جودة الحياة من خلال تمكين شركات التطوير العقاري

وتأتي مشاركة بنك الرياض في منتدى مستقبل العقار انطلاقًا من دوره الاقتصادي والاجتماعي، وإيمانًا منه بأهمية تضافر الجهود، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والمساهمة في تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني ملائم، عبر إيجاد الحلول والبدائل التي تتلاءم مع إمكانيات المواطنين المادية؛ لتيسِّر وتسهِّل تملُّكهم السكن الخاص الذي يُلبِّي احتياجاتهم، ويحقق تطلعاتهم.