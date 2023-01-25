بنك الرياض يستعرض دور المؤسسات المالية في دعم برنامج جودة الحياة من خلال تمكين شركات التطوير العقاري

استعرض بنك الرياض دور المؤسسات المالية في دعم برنامج جودة الحياة، من خلال تمكين شركات التطوير العقاري، وذلك في جلسة حوارية بعنوان "جودة الحياة والبرامج الداعمة لتيسير تملك المسكن"، التي شارك فيها كل من رئيس مصرفية الشركات الشاملة ببنك الرياض طارق الغزيري، والوكيل المساعد للدعم السكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان راكان المداح، والمدير العام للعمليات والمشاريع بقطاع شراكات بالشركة الوطنية للإسكان المهندس سلطان بن أحمد الحرازي.
وناقش المشاركون مفهوم جودة الحياة، وارتباطه بتملُّك الفرد مسكنه، وتحسين نمط حياة المستفيدين.. كما استعرضوا دور القطاع المصرفي في خدمة المستفيدين، وتمكين مشاريع الإسكان، وتحقيق مفهوم جودة الحياة بالنسبة للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها.
وتأتي مشاركة بنك الرياض في منتدى مستقبل العقار انطلاقًا من دوره الاقتصادي والاجتماعي، وإيمانًا منه بأهمية تضافر الجهود، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والمساهمة في تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني ملائم، عبر إيجاد الحلول والبدائل التي تتلاءم مع إمكانيات المواطنين المادية؛ لتيسِّر وتسهِّل تملُّكهم السكن الخاص الذي يُلبِّي احتياجاتهم، ويحقق تطلعاتهم.
الجدير بالذكر أن بنك الرياض له دور مهم في جميع المناسبات والمعارض والفعاليات والمشاريع السكنية، وشريكٌ استراتيجي لمنظومة الإسكان.