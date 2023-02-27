بعد عودته للمملكة.. هنا مواقف مشرّفة لفريق الإنقاذ السعودي في زلزال تركيا وسوريا

ومع تأزّم الأوضاع الإنسانية بسبب الزلزال، كانت الحاجة مُلحة لتضافر الجهود الدولية من أجل إنقاذ الضحايا، وكعادتها كانت السعودية من أوائل الدول التي قامت بمد يد العون للمنكوبين، من خلال إرسال فريق للبحث والإنقاذ، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.