"البيئة" تطرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة

وأوضحت الوزارة، أن المشروع الأول يقع في مساحة إجمالية تبلغ (1.23) مليون متر مربع، لإقامة مدينة زراعية (حلى 1) لزراعة الأشجار المثمرة، وتقديم خدمات تسويقية في محافظة القنفذة، والفرصة الثانية تقع على مساحة تبلغ (10) آلاف متر مربع لإنشاء مشتل زراعي في محافظة أضم لزراعة الشتلات، وآخر موعد لاستلام عروض الفرصتين في 19 نوفمبر 2025م، والفرصة الثالثة تبلغ مساحتها (مليون) متر مربع، لإنشاء مشتل شتلات برية في محافظة القنفذة، وآخر موعد لاستلام العروض في 24 نوفمبر المقبل.