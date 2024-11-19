أمير "الشمالية" يدشن أول نادٍ لـ "البوتشيا" لذوي الإعاقة في طريف

دشّن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، النادي الرياضي لرياضة "البوتشيا"، الذي يُعد أول نادٍ مخصص لذوي الإعاقة بمحافظة طريف؛ بهدف تعزيز المشاركة الرياضية لذوي الإعاقة ودمجهم في الأنشطة المجتمعية.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمحافظة طريف، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني، يرافقه رئيس جمعية رعاية المعاقين بمحافظة طريف الطرقي العنزي.
وأشاد أمير الحدود الشمالية بالجهود المبذولة من الجهات المعنية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، مؤكدًا أهمية العمل على تطوير برامج رياضية متخصصة تسهم في تحقيق جودة حياة أفضل لهذه الفئة الغالية، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتميز الرياضي.
وأكد أن تأسيس النادي يأتي في إطار الاهتمام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع شامل، يعزز تكافؤ الفرص ويسهم في استثمار إمكانات الجميع.
وأشار إلى أن رياضة “البوتشيا”، المخصصة لذوي الإعاقة الحركية، تمثل فرصة لدمج هذه الفئة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وتعكس التزام المنطقة بتهيئة بيئة شاملة ومتنوعة تدعم جميع فئات المجتمع.
من جانبه، قدَّم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شكره لأمير المنطقة على دعمه المستمر للمبادرات النوعية التي تعزز حقوق ذوي الإعاقة، مشيدًا بالدور التكاملي بين الجهات المختلفة لتطوير برامج تحسين جودة الحياة.
يُذكر أن رياضة "البوتشيا" تُعد واحدة من الرياضات البارالمبية التي تُمارس على مستوى دولي، وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الشديدة، وتهدف إلى تنمية مهارات التركيز والدقة وتعزيز التفاعل الاجتماعي.