أمير "الشمالية" يدشن أول نادٍ لـ "البوتشيا" لذوي الإعاقة في طريف

دشّن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، النادي الرياضي لرياضة "البوتشيا"، الذي يُعد أول نادٍ مخصص لذوي الإعاقة بمحافظة طريف؛ بهدف تعزيز المشاركة الرياضية لذوي الإعاقة ودمجهم في الأنشطة المجتمعية.