وزير الداخلية: لينعم المواطنون والمقيمون والزوّار بأمن واستقرار وحياة كريمة

هنّأ وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، المواطنين السعوديين، والمقيمين، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود، لينعم المواطنون والمقيمون والزوّار بأمن واستقرار وأمان وحياة كريمة.
وكان قد تزيّن مبنى وزارة الداخلية بمدينة الرياض باللون الأخضر؛ تفاعلاً مع مناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.
ويعد المبنى من أبرز معالم العاصمة الرياض لما يتميّز به من تصميم هندسي جذاب ومميّز، ازداد تألقاً بعد اكتسائه اللون الأخضر.
يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ93، بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكاراً لماضٍ مجيدٍ وتضحياتٍ بطولية، واستشعاراً لحاضرٍ آمنٍ في وطنٍ مزدهر.