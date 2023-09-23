وزير الداخلية: لينعم المواطنون والمقيمون والزوّار بأمن واستقرار وحياة كريمة

يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ93، بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات كافة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكاراً لماضٍ مجيدٍ وتضحياتٍ بطولية، واستشعاراً لحاضرٍ آمنٍ في وطنٍ مزدهر.