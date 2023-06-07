أرامكو السعودية توقّع مذكرة تفاهم لدعم زراعة وإنتاج اللوز البجلي في ميسان بمكة

وأوضح "الزامل" أن أرامكو السعودية ترتبط بعلاقات قوية مع منطقة مكة المكرمة، التي تزخر بموارد طبيعية، وكفاءات وطنية، وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون أحد روافد الاقتصاد المهمة في المملكة، وتفخر الشركة بإطلاق هذه المبادرات النوعية التي تعزّز تمكين الاستثمار في المنتجات الزراعية، وتوفير الفرص الوظيفية.