أمير عسير يوجّه بفتح الحركة المرورية في طريق عقبة القامة

وتعدُّ عقبةُ القامة آخرَ المشاريع المتعثّرة في الطريق الرابط بين مدينتَيْ أبها والطائف، التي حظيت بدعم ومتابعة من هيئة تطوير منطقة عسير وشريكها الاستراتيجي وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ مما أسهم في استكمال الأعمال التي نتج عنها إنجاز كامل أعمال ازدواج الطريق والحائط الاستنادي بنسبة 93%، وتبقّت أعمال جانبية بنسبة 7% لا تسبّب الضرر في الحركة المرورية.